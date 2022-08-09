"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وإقدامها، اليوم، على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة سبعين آخرين بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من البيوت والممتلكات خلال اقتحامها مدينة نابلس.