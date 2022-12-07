"فرصة عمل لكل خريج".. استعدادات مكثفة لملتقى التوظيف "الجيل التقني" بجدة

وأكد مرعي القرني مدير عام الإدارة ارتفاع فرص العمل مع اقتراب انطلاق الملتقى، مشيداً بالجهود التي تقودها لجان الملتقى لاستقطاب الكفاءات المهنية، مضيفاً أن الملتقى من شأنه تمهيد الطريق كونه الأكبر في المنطقة لبناء شراكات مع قطاعات التوظيف لتفعيل مبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، وهي توفير "فرصة عمل لكل خريج " وكذلك فتح قنوات لمبادرة "رافد" وهي إحدى مبادرات المؤسسة لدعم سوق العمل السعودي بالكوادر المهنية بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات قطاعات الأعمال.