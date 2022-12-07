"فرصة عمل لكل خريج".. استعدادات مكثفة لملتقى التوظيف "الجيل التقني" بجدة

استضافت الكلية التقنية بجدة اجتماع اللجنة الإشرافية لملتقى التوظيف التقني "الجيل التقني" بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني والقيادات التدريبية بمحافظة جدة.
ويعتبر الملتقى المزمع إقامته بالكلية يومي الثاني والثالث من يناير القادم أحد إستراتيجيات الإدارة لتطوير قدرات وتمكين مخرجاتها الوطنية وتأهيلها لفرص التوظيف في الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقى.
وأكد مرعي القرني مدير عام الإدارة ارتفاع فرص العمل مع اقتراب انطلاق الملتقى، مشيداً بالجهود التي تقودها لجان الملتقى لاستقطاب الكفاءات المهنية، مضيفاً أن الملتقى من شأنه تمهيد الطريق كونه الأكبر في المنطقة لبناء شراكات مع قطاعات التوظيف لتفعيل مبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، وهي توفير "فرصة عمل لكل خريج " وكذلك فتح قنوات لمبادرة "رافد" وهي إحدى مبادرات المؤسسة لدعم سوق العمل السعودي بالكوادر المهنية بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات قطاعات الأعمال.
ونوه "القرني" بالفعاليات المصاحبة للملتقى والتي تمثل خطوة مهمة في إطار تطوير خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني بالمنطقة في مجالات العمل وتطوير المهارات والقدرات وبناء السيرة الذاتية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.
يشار إلى أن الملتقى يسعى إلى توفير أكثر من 10000 وظيفة لمخرجات المنشآت التدريبية للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في كبرى الشركات والمؤسسات.
يذكر أن الملتقى أتاح الفرصة لباحثي وباحثات العمل للتسجيل ومتابعة مواعيد الحضور عبر منصة الملتقى على الرابط .