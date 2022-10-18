حصيلة جهود أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تطهر وتعقم 29,340 موقعًا

ورفعت الفرق الميدانية 50 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف المحافظة على المظهر العام للأحياء والطرق وتحسين المشهد الحضري من خلال رفع السيارات التالفة.