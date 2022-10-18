حصيلة جهود أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تطهر وتعقم 29,340 موقعًا

نفذت الفرق الميدانية لأمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي أعمال التنظيف والتعقيم لـ 29,340 موقعاً في أحياء وطرق وميادين المدينة المنورة، باستخدام 49,943 لتراً من كمية المطهرات والتعقيم.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الأعمال إلى بذل المزيد من الجهود في رفع معدلات مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي بالمنطقة.
ورفعت الفرق الميدانية 50 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف المحافظة على المظهر العام للأحياء والطرق وتحسين المشهد الحضري من خلال رفع السيارات التالفة.
وعالجت فرق الأمانة ما يزيد عن 25 ألف متر مربع من ملاحظات الطرق.
ودعت الأمانة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن الملاحظات البلدية من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفقاً للأنظمة والتعليمات.