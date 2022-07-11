استهدفت فئات من الحجاج.. دراسات ميدانية لتعظيم منافع الخدمات بالحرم

كما أوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون الهندسية والفنية المهندس عبدالله بن محمد الحريقي، أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا من أحد أبرز المرتكزات الأساسية لخطة الرئاسة التطورية 2024 في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم من خلال تطوير الخدمات الإرشادية المكانية للقاصدين، إضافة للتميز التشغيلي لمرافق المسجد الحرام.