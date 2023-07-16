47 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 47 مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض والخرج 46 مئوية، والدمام وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، تليها الباحة 21 درجة، والطائف 23 مئوية، وطريف والقريات والدوادمي 24 مئوية.
وسجلت الوجه وجدة وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و80%.