للموسم الرياضي الـ12.. جامعة الأميرة نورة تحصد المركز الأول في مؤشر أداء الجامعات السعودية

وشاركت الجامعة بـ72 طالبة في 8 ألعاب رياضية هي: (كرة قدم الصالات - كرة الطائرة - كرة السلة - الكاراتيه - التنس - الألعاب الإلكترونية - ألعاب القوى - الشطرنج)، وحازت على المركز الأول في كرة الطائرة، والمركز الثاني في كرة قدم الصالات، والمركز الثالث في كرة السلة، والمركز الثالث في ألعاب القوى، والمركز الثاني في الشطرنج.