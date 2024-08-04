قبول دفعة إضافية من المقبولين في جامعة الإمام للعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل وبتوجيهٍ من رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي، عن إطلاق دفعة إضافية من المرشحين والمرشحات للقبول في العام الدراسي الجامعي 1446هـ.
وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد الحربي أنه إيمانًا برسالة الجامعة وحرصًا على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها لأبنائنا وبناتنا المتقدمين للجامعة، ورغبةً منا في توفير فرص تعليمية للطلبة في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فقد تم التوجيه بالإعلان عن دفعة إضافية تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة.
وأكد الدكتور "الحربي" مساهمة الجامعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد أبناء الوطن وبناته وتأهيلهم للدراسة وتنميةً لقدراتهم البشرية لصناعة المستقبل الواعد بالعطاءات والإنجازات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في التعليم؛ لكون الطالب محور العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
من جانبه، نوّه عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريّح بتوجيه رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد الحربي بالإعلان عن هذه الدفعة الإضافية، وأنها ستكون فرصة لقبول المزيد من المتقدمين للجامعة في عدد من البرامج الأكاديمية وفقًا للتخصصات التي تنطبق عليها شروط كل متقدم ومتقدمة.
وأكد "آل مريح" أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة، كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة، حيث إن جميع الإجراءات سوف تتمّ إلكترونيًا، متمنيًا لجميع الطلبة المستجدين دوام التوفيق والنجاح.