قبول دفعة إضافية من المقبولين في جامعة الإمام للعام الدراسي الجديد

وأكد "آل مريح" أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة، كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة، حيث إن جميع الإجراءات سوف تتمّ إلكترونيًا، متمنيًا لجميع الطلبة المستجدين دوام التوفيق والنجاح.