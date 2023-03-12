"صحي المدينة" يُطلق مبادرة رمضانية تستهدف مرتادي المراكز التجارية وأسواق النفع العام

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم مبادرة "دواؤك في رمضان" من خلال حملة ميدانية تستهدف مرتادي المراكز التجارية وأسواق النفع العام ومختلف المنشآت الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بالإضافة لرسائل توعوية إلكترونية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده أن هذه المبادرة تهدف للتعريف بالطرق الصحيحة لتناول الدواء خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم أوقاتها، مضيفًا أن المبادرة تأتي في ظل سعي التجمع لرفع مستوى الوعي لدى المرضى والحفاظ على الاستخدامات الصحيحة للدواء والتأكيد على توقيت أخذ الأدوية والجرعات المناسبة لضمان الاستفادة الكاملة منها.
وبيّن "حموده" أن المبادرة تستمر لمدة عشرة أيام من خلال توجيه عددًا من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للعديد من الأدوية، ومنها أدوية الضغط، وأدوية الغدد، وأدوية الكولسترول (ارتفاع الدهون)، وأدوية المعدة، والحموضة، والجهاز الهضمي، وأدوية السكري، وأدوية الربو، مشددًا في الوقت ذاته على اتباع تعليمات الأطباء أو الحصول على المشورة الصحية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.