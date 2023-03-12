"صحي المدينة" يُطلق مبادرة رمضانية تستهدف مرتادي المراكز التجارية وأسواق النفع العام

وبيّن "حموده" أن المبادرة تستمر لمدة عشرة أيام من خلال توجيه عددًا من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للعديد من الأدوية، ومنها أدوية الضغط، وأدوية الغدد، وأدوية الكولسترول (ارتفاع الدهون)، وأدوية المعدة، والحموضة، والجهاز الهضمي، وأدوية السكري، وأدوية الربو، مشددًا في الوقت ذاته على اتباع تعليمات الأطباء أو الحصول على المشورة الصحية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.