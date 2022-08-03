"الوطني للأرصاد" يُطلق حملة "صيفك بوعي" طوال أغسطس الجاري

وتسعى الحملة أيضًا إلى تحقيق عدد من الأهداف العامة تتمثل في إثراء الجمهور وتثقيفه بالمعلومات الأرصادية والظواهر الجوية المختلفة وأسباب حدوثها، وكذلك إمدادهم بإرشادات ونصائح توجيهية للتعامل مع الظواهر الطقسية والمتوقعة في فصل الصيف، فضلًا عن توعية الجمهور بالطقس والتقلبات الجوية المفاجئة الناتجة عن التغيرات الجوية خلال الصيف.