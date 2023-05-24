استُشهد في ميدان العز دفاعًا عن الوطن.. جازان تودع الشهيد "زياد بعلول"

ودعت منطقة جازان، أمس، الشهيد زياد طلال بعلول أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد في ميدان العز دفاعًا عن أرض الوطن في قطاع الدائر.
ووري جثمانه الثرى في مقبرة الباطنة بالطمحة، بحضور جمع غفير من ذويه وأقاربه ومحبيه، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات الحكومية وقيادات ومنسوبي حرس الحدود.
وأشاد زملاء الشهيد بالصفات التي كان يتحلى "زياد" بها من شجاعة وبسالة في الميدان إضافة إلى خلقه الرفيع معهم.
وشهد جنازة الشهيد حضور جمع غفير للغاية من أقاربه وذويه ومحبيه وزملائه؛ حيث أوضح صديق الشهيد محمد بن جبران مكحل أن الشهيد يتمتع بصفات حميدة جعلته محبوبًا من الصغير والكبير؛ داعيًا له بالرحمة والغفران وأن يتقبله الله من الشهداء.