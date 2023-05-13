محليات

ضبط مخالف ومقيمين بالطوال لترويجهم حشيشًا مخدّرًا وإحالتهم للنيابة

فيما تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة
ضبط مخالف ومقيمين بالطوال لترويجهم حشيشًا مخدّرًا وإحالتهم للنيابة
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة الطوال في منطقة جازان؛ لترويجهم "13" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدّرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرّيّة تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش

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