الشرقية.. حملة لتوفير 225 جهاز تنفس للمرضى المستفيدين في 14 مستشفى

وأضاف: جمعية ترابط منذ انطلاقها في خدمة المرضى ومرافقيهم قبل 10 سنوات تخصصت في تقديم وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لحصول المرضى على الخدمات العلاجية عبر تذليل الصعوبات المالية والاجتماعية، وهذه الجمعية قد أسست خطوات مباركة في تحقيق ذلك وقدمت العديد من خدماتها لعدد كبير من المرضى ومرافقيهم، عبر منظومة كبيرة من الشراكات والاتفاقيات والجهود المباركة لم تكن لتتحقق لولا شعور الجميع بالمسئولية المجتمعية من مسئولين ورجال أعمال ورعاة.