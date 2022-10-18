الشرقية.. حملة لتوفير 225 جهاز تنفس للمرضى المستفيدين في 14 مستشفى

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، حملة أكسجين في نسختها الثانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وذلك في غرفة المنطقة الشرقية.
وتهدف الحملة إلى توفير 225 جهاز تنفس للمرضى المحتاجين في 14 مستشفى حكومياً وخاصاً على مستوى محافظات المنطقة الشرقية.
وقال "العريفي": أثمرت توجيهات الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وكان لها الأثر الكبير في مسيرة الجمعية المباركة من خلال التمدد الجغرافي والتوسع في تقديم الخدمات للمستفيدين، وديننا يحثنا على التعاطف والترابط والتكامل كي نسمو بأنفسنا ومجتمعاتنا.
وأضاف: جمعية ترابط منذ انطلاقها في خدمة المرضى ومرافقيهم قبل 10 سنوات تخصصت في تقديم وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لحصول المرضى على الخدمات العلاجية عبر تذليل الصعوبات المالية والاجتماعية، وهذه الجمعية قد أسست خطوات مباركة في تحقيق ذلك وقدمت العديد من خدماتها لعدد كبير من المرضى ومرافقيهم، عبر منظومة كبيرة من الشراكات والاتفاقيات والجهود المباركة لم تكن لتتحقق لولا شعور الجميع بالمسئولية المجتمعية من مسئولين ورجال أعمال ورعاة.
وتابع: حملة أكسجين 2 هي امتداد لحملة أكسجين 1 التي تم تنفيذها عام 2019م وقد حققت أهدافها ونأمل أن تحقق هذه الحملة أهدافها في ظل دعمكم ومساندتكم ومساندة رجال الأعمال ومؤسسات الدعم الخيري وفاعلي الخير من أفراد ومؤسسات وشركات.
وقال "العريفي": فعالية أكسجين 2 هي حملة إلكترونية تعتمد على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المرضى ومساندة المحتاجين منهم لأجهزة طبية تنفسية تصرف لأغراض الرعاية الطبية المنزلية للتخفيف من معاناتهم الجسدية والمالية.
وأضاف: تصاحب هذه الحملة محاضرات علمية يقدمها استشاريون متخصصون في الأمراض الصدرية والتنفسية لإلقاء الضوء على طبيعة الأمراض التنفسية وأهمية الأجهزة الطبية ودورها في التخفيف من معاناة هذه الفئة من المرضى.
من ناحيته، قال الأمين العام لجمعية ترابط ناصر الزاهد: تأتي هذه الحملة من منطلق الحرص على تقديم الخدمة للمستفيدين في أعلى مستوياتها، والعمل على توفير الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى.
وأضاف: النسخة الأولى من حملة أكسجين، حققت أهدافها التي من شأنها خدمة المرضى وتقديم الرعاية لهم على أكمل وجه.
وأردف "الزاهد": الحملة في نسختها الثانية تسعى لتوفير 225 جهاز تنفس في سبعة مستشفيات حكومية وسبعة مستشفيات خاصة على مستوى المنطقة الشرقية.
وتابع: تسعى الجمعية لرفع مستوى خدماتها والارتقاء بها في ظل دعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل ما يخدم أهالي وأبناء وبنات المنطقة، والحرص على تقديم الخدمة للمستفيدين بأعلى معايير الجودة.