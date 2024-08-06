"أرامكو" توزع 116.45 مليار ﷼ للربع الثاني ما يعادل 107 % من أرباحها

وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 109.0 مليارات ريال في الربع الثاني، و211.3 مليار ريال في النصف الأول، كما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 116.6 مليار ريال في الربع الثاني، و242.6 مليار ريال في النصف الأول؛ في حين وصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 71.1 مليار ريال في الربع الثاني و156.4 مليار ريال في النصف الأول؛ مشيرة إلى أن نسبة 0.5% كما في 30 يونيو 2024 مقارنة مع 6.3% في 31 ديسمبر 2023.