حالات مرضية وحوادث مرورية.. "هلال الطائف" يباشر 5055 بلاغًا إسعافيًّا خلال نوفمبر

وسجلت البلاغاتُ المرضية 2719 بلاغًا، وتنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وسكتات دماغية وأمراض مزمنة وغيرها؛ فيما جاء عدد بلاغات الحوادث (والتي اشتملت على الحوادث المرورية والحرائق والصعق الكهربائي والغرق) 2336 بلاغًا، وكانت ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة؛ حيث ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات في تقديم خدمة مميزة في الحفاظ على أرواح الناس.