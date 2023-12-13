حالات مرضية وحوادث مرورية.. "هلال الطائف" يباشر 5055 بلاغًا إسعافيًّا خلال نوفمبر

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات الإسعافية التي باشرتها الفِرَق بالمحافظة خلال شهر نوفمبر من عام 2023؛ حيث بلغ عددها 5055 بلاغًا إسعافيًّا.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "سبق" أن تلك البلاغات كانت عن حالات مرضية وحوادث مرورية؛ حيث تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وسجلت البلاغاتُ المرضية 2719 بلاغًا، وتنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وسكتات دماغية وأمراض مزمنة وغيرها؛ فيما جاء عدد بلاغات الحوادث (والتي اشتملت على الحوادث المرورية والحرائق والصعق الكهربائي والغرق) 2336 بلاغًا، وكانت ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة؛ حيث ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات في تقديم خدمة مميزة في الحفاظ على أرواح الناس.
وبيّنت الهيئة أنها على أهبة الاستعداد على مدار الساعة من خلال انتشار مراكزها الإسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، الذي له الأثر الكبير في سرعة الوصول والنقل.
ونوهت بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية يمكن المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.