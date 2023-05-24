مكتبة الملك عبدالعزيز تُطلق برنامج "استديو الفنون".. السبت والأحد المقبلين

وينطلق هذا المعرض بالتعاون مع مرسم "نقطة لون" من المنطقة الشرقية، للفنانة نوف البدران، الحاصلة على المركز الرابع في مسابقة الرسم على مستوى المنطقة الشرقية، تحت تصنيف الفنون التشكيلية، وهو متخصص في تعليم الأطفال تقنيات الرسم الاحترافي، كما تحرص على تبنّي وتعزيز المواهب الإبداعية؛ حيث تسعى مكتبات الطفل إلى دعم فرص تطوير الأطفال في جميع المجالات.