غداً.. نهاية التسجيل في رالي داكار السعودية ٢٠٢٣م

وسيبدأ المشاركون في هذه في النسخة الـ ٤٥ التي تنظم في السعودية بالكامل للعام الرابع على التوالي، بالوصول إلى السعودية يومَي 27 و28 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق المنافسات عبر مرحلة تمهيدية من مخيم على ضفاف البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر 2022.