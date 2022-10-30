غداً.. نهاية التسجيل في رالي داكار السعودية ٢٠٢٣م

ينتهي مع نهاية يوم غد الإثنين التسجيل في "رالي داكار السعودية ٢٠٢٣" المقرر أن يُقام في الفترة من ما بين ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ١٥ يناير ٢٠٢٣.
وسيبدأ المشاركون في هذه في النسخة الـ ٤٥ التي تنظم في السعودية بالكامل للعام الرابع على التوالي، بالوصول إلى السعودية يومَي 27 و28 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق المنافسات عبر مرحلة تمهيدية من مخيم على ضفاف البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر 2022.
ويجتاز المتسابقون 14 مرحلة على مدار 15 يوماً من المنافسات؛ منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي، إحداها ماراثونية، قبل أن يحطوا رحالهم في الدمام، يوم 15 يناير 2023 إيذاناً بنهاية الرالي.