استعدادًا للتوجه نحو المشاعر المقدسة.. ضيوف الرحمن يتوافدون على المدينة المنورة

استعدادًا لرحلة الحج نحو المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة؛ حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن قبل الحج، على القدوم لطيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.