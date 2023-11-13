"اليحيى": على أمريكا و"إسرائيل" أن تختارا بين مسار السلام السعودي أو الاستمرار في دوامة حرب لا متناهية

وفي مقاله "الطريق نحو السلام: مسار السلام السعودي يوجه ضربة قاضية لدوامة الحرب اللامتناهية" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول اليحيى: "شكلت الإطلالة التلفزيونية للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منعطفاً مهماً في مسار الصراع الدائر في غزة، الذي ألقى بظلاله على منطقة الشرق الأوسط في الشهر الماضي. فمنذ شنت حركة «حماس» هجومها على غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى عشية خطاب نصر الله، خيّم شبح التصعيد على المنطقة برمتها، مهدداً بانطلاق شرارة الحرب في أي لحظة. كان الترقب سيد الموقف قبيل ظهور نصر الله التلفزيوني لإعلان موقف حزبه وقراره تجاه الانخراط في المعركة، وهو قرار كفيل بتغيير مآل هذا الصراع: فإما تكتفي إسرائيل بتدمير القطاع، وإما يتحول الصراع إلى حرب شاملة بين إيران ووكلائها من جهة والجيش الإسرائيلي (والولايات المتحدة كما يفترض) من جهة أخرى.. ولكن حتى نبرة التهديد والوعيد التي استخدمها نصر الله كاستعراض قوة آيديولوجي لم تخف نيته خفض التصعيد. فعلى الرغم من إعلانه الدعم الكامل لهجمات 7 أكتوبر، فإنه حرص على تأكيد أن عملية «طوفان الأقصى» كانت فلسطينية 100 في المائة، في إشارة واضحة إلى أن «حزب الله» وإيران من خلفه لا علاقة لهما بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر في غزة. ‏ورداً على التساؤلات بشأن انضمام «حزب الله» إلى الحرب، دافع الأمين العام لـ«حزب الله» عن نفسه بإعلانه أن حزبه قد انخرط في الحرب بالفعل، حيث قصف عدة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، مشيراً إلى أن هذه المناوشات الحدودية قد تبدو متواضعة نسبياً، ولكن يجب عدم التقليل من أهميتها وأثرها. وكان هذا التشديد على عدم انخراط «حزب الله» خارج إطار الاشتباكات الدائرة على الجبهة الحدودية جنوب لبنان بمثابة إعلان خروجه من المشهد، بحجة أن الحرب في غزة شأن محلي صرف لا يخص «حزب الله» أو عرابه الإيراني".