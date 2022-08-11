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الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
واس
واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛حفاظاً على سلامتهم.

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