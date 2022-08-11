الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.