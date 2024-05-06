ينتهي بالتوظيف.. "التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون طالبًا أو موظفًا أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلًا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات: الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.