"الأمن في الحجاز أفضل من أي بلد آخر".. كلمات قيلت بـ"لندن" قبل 91 عامًا

قبل 91 عامًا، عُقِدت محاضرة في لندن عن الملك "عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود" ـ طيّب الله ثراه ـ، تم خلالها الحديث عن جهوده وما قام به من بطولات تاريخية لتوحيد البلاد ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في نفوس شعبها، وأصبح مضرب مثلٍ لكافة شعوب العالم.
قصاصة تاريخية
"دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن"، وتزامنًا مع اليوم الوطني الـ92 للمملكة، تحتفظ بقصاصة تاريخية لمحاضرة عُقِدت في لندن، وكتبت تفاصيلها صحيفة "صوت الحجاز" بمكة المكرمة، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 26 صفر 1352هـ، الموافق 20 يونيو سنة 1933م. ولا تزال المملكة كما أسّسها ووحّدها "الملك عبدالعزيز" تعيش في رغد العيش وعموم الأمن والأمان والنهضة والاستقرار.
الوزير المفوّض
المحاضرة التاريخية في لندن، قبل 91 عامًا، كان نصّها كما نُشِر آنذاك في صحيفة "صوت الحجاز"، بعددها الصادر رقم "62": "ألقى يوم 5 صفر الحالي الأستاذ الشيخ حافظ وهبه المندوب فوق العادة والوزير المفوّض لحكومة جلالة الملك في لندن محاضرة في جمعية الشبيبة الهندية؛ كان موضوعها الكلام على تاريخ حياة حضرة صاحب جلالة الملك المعظم وعلى أعماله العمرانية والإصلاحية التي تمت في عهد جلالته مع المقارنة بين حالة الأمن في البلاد وزمن الحكومات السابقة والحالة الراهنة الآن".
إشادة هندية
"وقد أُعجب الحاضرون بما حوته الخطبة من الحقائق والمعلومات والبيانات التي أظهرت تمامًا عظم المجهودات التي قام بها جلالة الملك ـ أيده الله ـ لإصلاح هذه البلاد ولإسعاد أهلها". وأكملت "الدارة" في منشورها عن المحاضرة: "وقد قام بعد انتهاء الخطبة أحد الهنود الذين قدموا لندن من الهند حديثًا فأفاض في وصف حالة الأمن والطمأنينة التي تسود بلاد جلالته، وقال إن هذا الأمن في الحجاز اليوم أحسن منها في أي بلد آخر من بلاد الدنيا". وتكلّم آخرون في هذا الصدد، وكان محور خطبتهم الثناء على أعمال جلالته ـ أطال الله عمره ـ.
إشادة فلسطينية
وتحدّث "صحفي فلسطيني من مكة المكرمة" لم يُذكر اسمه، عن "الملك عبدالعزيز"، ونُشِرت مقالته في صحيفة "صوت الحجاز"، سنة 1358هـ، الموافق 1939م، وقال: "ها هي الحقيقة التي لا خداع فيها، ولا غش، تقف بهم أمام عاهل الجزيرة وربيبها وجهًا لوجه؛ ليقول لهم على رسلكم فإن هذا الدين الحنيف لن يعدم من ينصره ويثبت دعاءه، ويشد أزره، وأن في هذه الجزيرة أبطالًا باعوا أنفسهم وما يملكون في سبيل إعلاء كلمة الله وإقامة شريعة نبيه".
وواصل حديثه: "أجل إن في هذه الجزيرة رجالًا، وفي نبت الصحراء فحولًا لا يهابون الموت، ولا يرهبونه إذا ما دعي داعي الدين ونادى منادي الوطنية (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)، وإذا بعبدالعزيز يستوي على عرش الحجاز، وإذا بالحجاز المضطربة عنوان الأمن والسلام، وإذا بالفوضى التي عمّت نواحيه قرونًا طويلة مثالًا للدقة والنظام".
وتحتوي "دارة الملك عبدالعزيز" على مجموعة ضخمة من قواعد المعلومات المتعلقة بالمملكة خاصة، والجزيرة العربية والعالم بصورة عامة، وتُعد صحيفة "صوت الحجاز" أحد أهم المصادر التي تمتلك "الدارة" كمًا هائلًا من أعدادها التاريخية التي وثّقت أخبار ومنجزات المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيّب الله ثراه ـ.