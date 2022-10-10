"الأمن في الحجاز أفضل من أي بلد آخر".. كلمات قيلت بـ"لندن" قبل 91 عامًا

إشادة هندية

"وقد أُعجب الحاضرون بما حوته الخطبة من الحقائق والمعلومات والبيانات التي أظهرت تمامًا عظم المجهودات التي قام بها جلالة الملك ـ أيده الله ـ لإصلاح هذه البلاد ولإسعاد أهلها". وأكملت "الدارة" في منشورها عن المحاضرة: "وقد قام بعد انتهاء الخطبة أحد الهنود الذين قدموا لندن من الهند حديثًا فأفاض في وصف حالة الأمن والطمأنينة التي تسود بلاد جلالته، وقال إن هذا الأمن في الحجاز اليوم أحسن منها في أي بلد آخر من بلاد الدنيا". وتكلّم آخرون في هذا الصدد، وكان محور خطبتهم الثناء على أعمال جلالته ـ أطال الله عمره ـ.