"صحة مكة" تكثّف استعداداتها تأهبًا للحالة المطرية المحتملة

كثّفت "صحة مكة المكرمة" -ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية- استعداداتها للحالة المطرية المحتملة على المنطقة.
وأوضحت "الصحة" أن هذا التأهب يأتي ضمن استعداداتها للتعامل مع الحالات الطارئة، لتقديم أجود الخدمات الطبية والإسعافية، ومن بينها الحالة الطارئة المحتملة جراء الحالة المطرية التي تم الإعلان عنها من قِبَل المركز الوطني للأرصاد، والتي تشهدها أجواء مدينة مكة المكرمة صباح اليوم وتستمر خلال الأيام القادمة كما هو متوقع.
وذكر المتحدث الرسمي لفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الصحة قامت برفع جاهزية منشآتها الصحية بمكة المكرمة، وتجهيز جميع الفِرَق الطبية، والإسعافية تحسبًا لأي طارئ خلال الحالة المطرية (لا قدر الله).