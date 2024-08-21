"صحة مكة" تكثّف استعداداتها تأهبًا للحالة المطرية المحتملة

وأوضحت "الصحة" أن هذا التأهب يأتي ضمن استعداداتها للتعامل مع الحالات الطارئة، لتقديم أجود الخدمات الطبية والإسعافية، ومن بينها الحالة الطارئة المحتملة جراء الحالة المطرية التي تم الإعلان عنها من قِبَل المركز الوطني للأرصاد، والتي تشهدها أجواء مدينة مكة المكرمة صباح اليوم وتستمر خلال الأيام القادمة كما هو متوقع.