"الأرصاد": طقسٌ حارٌّ إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض.. وأمطارٌ رعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة - جازان) تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.