ملك البحرين: نحيي الدور الحيوي والفاعل للمملكة بقيادة خادم الحرمين إقليميًّا ودوليًّا

وأردف الملك "حمد": وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نُحيي الدور الحيوي الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولنا والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع، متطلّعين لأن تكون هذه القمة بمشيئة الله تعالى خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلّع إليه دولنا وشعوبنا من أمن وسلام وتقدم وازدهار.