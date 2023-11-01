برعاية "سمة".. اختتام هاكثون الادخار بمشاركة 150 طالبًا وطالبةً

ويهدف #هاكثون_الادخار إلى الإسهام في تمكين المبدعين والمبدعات بحلولهم الادخارية الإبداعية؛ بهدف إيجاد وتطوير حلول عملية وحقيقية للتحديات المالية والادخار والتخطيط المالي من خلال جمع واستضافة أصحاب المواهب والمبادرات والأفكار الإبداعية من المطورين والمبتكرين والمصممين، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الجامعات السعودية مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني وتوليد أفكار متميزة قابلة للتطبيق وتجويد مخرجاتها وذلك من خلال 4 مسارات تحدي رئيسية وهي (التخطيط المالي - تحفيز الادخار - حلول ومنتجات التوفير والادخار - ربط المستفيدين بمنتجات الادخار)، وتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع في إدارة الأموال والادخار وتقديم الحلول الممكنة للادخار لفئات المجتمع كافة.