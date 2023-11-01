برعاية "سمة".. اختتام هاكثون الادخار بمشاركة 150 طالبًا وطالبةً

اختتمت، أمس، فعاليات هاكثون الادخار برعاية من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي خالد الشريف، حيث نفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بمناسبة اليوم العالمي للادخار 31 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 150 طالبًا وطالبةً في عدد من جامعات المملكة.
وقام "الشريف" بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى تكريم خاص لعدد من الفرق المميزة، وكذلك تكريم لأعضاء لجنة التحكيم التي أسهمت في تحكيم المشاريع المتأهلة للنهائي.
واستمع إلى عرض مفصل للمشاريع الفائزة في نهائي الهاكثون من خلال قادة الفرق، كما قام بجولة على أركان المشاريع المتأهلة للنهائي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي: استراتيجية "سمة" تتضمن دعم البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالوعي المالي والادخار ونشر الوعي بين الطلاب والطالبات وعامة المجتمع لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030 المتمثلة في الوعي المالي، ورفع نسبة ثقافة الادخار من 6% إلى 10%.
ويهدف #هاكثون_الادخار إلى الإسهام في تمكين المبدعين والمبدعات بحلولهم الادخارية الإبداعية؛ بهدف إيجاد وتطوير حلول عملية وحقيقية للتحديات المالية والادخار والتخطيط المالي من خلال جمع واستضافة أصحاب المواهب والمبادرات والأفكار الإبداعية من المطورين والمبتكرين والمصممين، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الجامعات السعودية مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني وتوليد أفكار متميزة قابلة للتطبيق وتجويد مخرجاتها وذلك من خلال 4 مسارات تحدي رئيسية وهي (التخطيط المالي - تحفيز الادخار - حلول ومنتجات التوفير والادخار - ربط المستفيدين بمنتجات الادخار)، وتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع في إدارة الأموال والادخار وتقديم الحلول الممكنة للادخار لفئات المجتمع كافة.