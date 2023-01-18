"كاوست" تطلق دورات تدريبية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي

كما أنه ستتم دعوة أفضل الطلاب الموهوبين في هذا المعسكر الصيفي إلى فرصة تدريبية أخرى أكثر تقدمًا، مدتها ثمانية أسابيع في جامعتَيْ "أكسفورد" و"كاوست".