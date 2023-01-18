"كاوست" تطلق دورات تدريبية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في أكاديمية "كاوست"، اليوم الأربعاء؛ دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات السعودية.
ويتضمّن البرنامج تحديد أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة؛ لتطويرهم لبلوغ القيادة في هذا المجال.
بدأت الدورة الأولى من هذا البرنامج في نوفمبر 2022؛ بمشاركة 450 طالبًا، وتم اختيار 150 طالبًا لمزيد من التدريب.
يذكر أن أكاديمية "كاوست" نظّمت بالشراكة مع "سدايا"، معسكرًا تدريبيًّا متقدمًا للذكاء الاصطناعي في "كاوست" للطلاب المتميزين في الدورات الأولية.
كما أنه ستتم دعوة أفضل الطلاب الموهوبين في هذا المعسكر الصيفي إلى فرصة تدريبية أخرى أكثر تقدمًا، مدتها ثمانية أسابيع في جامعتَيْ "أكسفورد" و"كاوست".