توقيع اتفاقية بين مجموعة "روشن" و"البريد" لتطبيق نظام العناوين المخصص في مجتمعاتها

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التعاون التي وقعتها مع "سبل" في يوليو 2023، حيث تخطو "روشن" خطوة جديدة على طريق التَّمَيز، وتضيف فصلاً آخر إلى سجل تحالفاتها الإستراتيجية مع شركائها من الكيانات الرائدة في مجالها، مما يرسّخ من جديد التزامها بالتميز والابتكار تماشياً مع قيم الشركة الأساسية: الفرصة والتمكين، وهو ما يساهم في تقديم تجربة معيشية حديثة وراقية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة.