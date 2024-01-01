توقيع اتفاقية بين مجموعة "روشن" و"البريد" لتطبيق نظام العناوين المخصص في مجتمعاتها

أعلنت مجموعة "روشن", توقيع اتفاقية محورية مع مؤسسة البريد السعودي "سبل", لإطلاق تطبيق نظام العنونة المخصص لجميع وحدات مجتمعات روشن، وذلك من خلال تخصيص العنوان الوطني المختصر بما يخدم تعزيز الهوية المكانية في مجتمعاتها السكنية ويضع روشن في طليعة المطورين العقاريين الذين يتبنون العناوين الوطنية المخصصة، وهو ما يضمن تكاملاً متناغماً مع أنظمة "سبل" وتعزيز الخدمات اللوجستية.
وتُعدّ سبل المزود الرئيس لبيانات العناوين الوطنية وتعمل على إنشاء نظام موحد للعناوين, وبعيداً عن العناوين التقليدية الطويلة، يستخدم العنوان الوطني المختصر رمزاً مكوناً من أربعة أحرف وأربعة أرقام لتحسين دقة العنوان. ستبدأ الجهتان بتطبيق عناوين مختصرة مميزة لجميع وحدات روشن، حيث ستمنح هذه الاتفاقية روشن القدرة على تخصيص العنوان المختصر لكل مشروع ومرحلة ومنطقة.
وأوضح المدير العام التنفيذي لإدارة الأراضي والشركاء بمجموعة "روشن" نومان الدعجاني, أن هذه الشراكة مع سبل تمثل خطوة نحو تحسين العمليات التشغيلية وتوفير تجربة سلسة لسكان مجتمعات "روشن"، وتعد شهادة على الالتزام برفع سقف التميز واتباع المعايير الدولية، وإعادة رسم مستقبل العيش والعمل في المملكة.
من جهته، قال نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والتجارية في البريد السعودي المهندس ريّان الشريف, إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة في مجالها يؤكد مدى الدور المحوري لمؤسسة البريد السعودي في رفع مستوى جودة الحياة من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها للقطاعين العام أو الخاص على حد سواء.
وبين أن خدمة العنوان الوطني تعد بمثابة الهوية المكانية للأفراد بالاتساق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تعمل على تأهيل عملائها لإتمام تعاملاتهم التجارية والحكومية بيسر وسهولة ومن مكان وجودهم، عبر نظام عنونة موحد وشامل لجميع مناطق ومدن المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التعاون التي وقعتها مع "سبل" في يوليو 2023، حيث تخطو "روشن" خطوة جديدة على طريق التَّمَيز، وتضيف فصلاً آخر إلى سجل تحالفاتها الإستراتيجية مع شركائها من الكيانات الرائدة في مجالها، مما يرسّخ من جديد التزامها بالتميز والابتكار تماشياً مع قيم الشركة الأساسية: الفرصة والتمكين، وهو ما يساهم في تقديم تجربة معيشية حديثة وراقية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة.