شاهد.. تجمع المدينة الصحي يدشن "مركز وعيرة" للرعاية العاجلة على مدار الساعة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الاثنين، بدء العمل في مركز "وعيرة" الصحي للرعاية العاجلة، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة؛ لينضم بذلك إلى مراكز الرعاية العاجلة التي تم تدشينها في وقت سابق بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع.
وبيّن المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن تدشين مركز "وعيرة" يأتي بهدف توزيع مواقع مراكز الرعاية العاجلة جغرافيًّا بمختلف أنحاء المدينة المنورة، وبما يتوافق مع النمو السكاني بها؛ مؤكدًا أنه تم تجهيز المركز بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، بالإضافة إلى الوصفات الدوائية.
ولفت "حمودة" إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة، وتقليص قوائم الانتظار بها؛ لتمكين المستفيد من تلقي الرعاية الطبية في وقت أسرع، وبجودة عالية.
يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي، أطلق مؤخرًا أربعة مراكز للرعاية العاجلة وهي: الهجرة والدعيثة والميقات بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع على مدار الساعة، ومراكز البدراني والأزهري على مدار 16 ساعة يوميًّا، ومركز نجود الطبي طيلة أيام الأسبوع ولمدة 9 ساعات.