شاهد.. تجمع المدينة الصحي يدشن "مركز وعيرة" للرعاية العاجلة على مدار الساعة

وبيّن المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن تدشين مركز "وعيرة" يأتي بهدف توزيع مواقع مراكز الرعاية العاجلة جغرافيًّا بمختلف أنحاء المدينة المنورة، وبما يتوافق مع النمو السكاني بها؛ مؤكدًا أنه تم تجهيز المركز بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، بالإضافة إلى الوصفات الدوائية.