لتحسين الخدمات الصحية.. "سعود الطبية" تدشّن البوابة الإلكترونية الجديدة

وتعمل البوابة على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير عدة محركات للبحث عن المعلومة في مكان واحد، بحيث تطبق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقّق متطلبات أمن المعلومات، كما اشتملت على خيارات كثيرة تتناسب مع جميع التخصصات داخل المدينة، بمن فيهم الأطباء والصيادلة والأخصائيون والتمريض.