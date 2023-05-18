لتحسين الخدمات الصحية.. "سعود الطبية" تدشّن البوابة الإلكترونية الجديدة

دشّن المديرُ التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض، التجمُّع الصحي الأول، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي؛ البوابة الإلكترونية الجديدة للمكتبة الطبية ومحركات البحث والمنصة العلمية، بحضور المدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين المشاركين ومديري الإدارات، وعدد من منسوبي المدينة.
وقال المدير التنفيذي المشارك للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور ظافر الأحمري: أعمال التحديث على البوابة الإلكترونية للمكتبة الطبية، أضافت محركات بحث ومنصة علمية، وهذا دليلٌ واضح على رؤية المدينة في تحسين الخدمات الصحية، وتطوير مجال البحث الطبي والتقدم العلمي للمدينة ومنسوبيها.
وأكّد أن هذا التحديث يمكّن منسوبي المدينة من الوصول لجميع أنواع مصادر المعلومات من خلال خدمة البحث والاستكشاف الموحد في مصادر المكتبة، كما تتيح البوابةُ لمنسوبي المدينة الحصولَ على خدمات المكتبة كافة، وتدعم التصفح من خلال الأجهزة الذكية.
وتعمل البوابة على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير عدة محركات للبحث عن المعلومة في مكان واحد، بحيث تطبق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقّق متطلبات أمن المعلومات، كما اشتملت على خيارات كثيرة تتناسب مع جميع التخصصات داخل المدينة، بمن فيهم الأطباء والصيادلة والأخصائيون والتمريض.
وتحتوي كذلك على معلومات وفيديوهات وصور للإرشادات والإجراءات الفورية القائمة على الأدلّة في نقطة رعاية المريض، والتي يتطلَّبها قسم التمريض داخل المدينة، بحيث تجمع بين المحتوى السريري الأكثر ثقة مع وظيفة تدفق العمل القوية عبر الإنترنت، والتي ستمكّن الموظفين من توفير الوقت وتوحيد الرعاية وتقديم نتائج أفضل للمرضى.
وتعدُّ البوابة الرقمية منصة حديثة ومتكاملة تسعى إلى توفير المعلومات الطبية والصحية الدقيقة والموثوقة للباحثين والطلاب والمتدربين، وتعدُّ من أهم المشاريع في السعي نحو تطوير البحث العلمي وإثراء المعرفة الطبية والصحية.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.