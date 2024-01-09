"دافئ أم بارد".. "الزعاق" يكشف عن طبيعة الحالة الجوية خلال هذا العام

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن طبيعة الأجواء خلال العام الحالي؛ لافتًا إلى أن السنة الدافئة هي السنة التي تطول فيها فترة الدفء كحال أيامنا هذه، والسنة الباردة هي التي تطول فيها فترة البرد، وفي حالات نادرة يكون فيها البرد قارسًا جدًّا.