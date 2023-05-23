"تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لبناء وتعزيز القدرات

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للتعاون في عدد من المجالات بما يخدم ويحقق أهدافهما المشتركة في بناء وتعزيز القدرات الوطنية، المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، ومثّل هيئة تقويم التعليم والتدريب في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، فيما مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المحافظ المهندس ماجد بن محمد المزيد، وذلك في مقر هيئة تقويم التعليم والتدريب في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى رفع جودة مخرجات التعليم في البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز الجهود لتحقيق المستهدفات الوطنية المشتركة، وتوظيف الإمكانيات والخبرات في سد الاحتياج المطلوب في تخصصات الأمن السيبراني، ومواءمة مخرجات التعليم في جميع المراحل التعليمية والبرامج التدريبية مع الاحتياج الوطني بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها برامج التعليم العالي والتعليم العام في مجالات الأمن السيبراني، والبرامج التدريبية في الأمن السيبراني، والاختبارات المهنية ذات العلاقة بمجالات ومهن الأمن السيبراني، كما شملت مذكرة التفاهم تبادل البيانات ذات العلاقة بالبرامج التعليمية والتدريبية، والتعاون في مجال مواءمة برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني المقدمة من الجامعات والكليات السعودية مع "الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني".
وتأتي هذه المذكرة في إطار اختصاص هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين الحكومي والخاص لرفع جودتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، واختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.