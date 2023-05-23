"تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لبناء وتعزيز القدرات

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها برامج التعليم العالي والتعليم العام في مجالات الأمن السيبراني، والبرامج التدريبية في الأمن السيبراني، والاختبارات المهنية ذات العلاقة بمجالات ومهن الأمن السيبراني، كما شملت مذكرة التفاهم تبادل البيانات ذات العلاقة بالبرامج التعليمية والتدريبية، والتعاون في مجال مواءمة برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني المقدمة من الجامعات والكليات السعودية مع "الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني".