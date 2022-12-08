وفود أوروبية تزور مهرجان المؤسس للصقور وتنوه بالجهود المبذولة

وأوضحت الفرنسية سيسيليا، التي تزور المهرجان للمرة الثانية، برفقة شقيقها؛ أنها زارت مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الماضية، ولكن في هذا العام لمست في زيارتها العديد من التطورات والتقنيات الإضافية التي يتضمّنها المهرجان في 2022، مشيرة إلى أن الصقور من أبرز الأشياء التي ترتبط في أذهان الزوار الأجانب للمملكة، والذين في مجملهم لا يملكون معلومات دقيقة حول هذا المجال ولا يعرفون خصائص الصقور.