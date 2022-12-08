وفود أوروبية تزور مهرجان المؤسس للصقور وتنوه بالجهود المبذولة

زار عدد من الضيوف الأوروبيين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.
وتجوّل وفد من السفارة الإسبانية لدى المملكة في أروقة المهرجان، والتقوا بعدد من الصقارين الخليجيين المشاركين في كأس الملك عبدالعزيز للدوليين؛ حيث تعرفوا على أنواع الصقور وفئاتها، وتابعوا أحد أشواط مسابقة الملواح "400 متر"، كما زاروا بعض الأجنحة المشاركة في المهرجان.
وأوضحت الفرنسية سيسيليا، التي تزور المهرجان للمرة الثانية، برفقة شقيقها؛ أنها زارت مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الماضية، ولكن في هذا العام لمست في زيارتها العديد من التطورات والتقنيات الإضافية التي يتضمّنها المهرجان في 2022، مشيرة إلى أن الصقور من أبرز الأشياء التي ترتبط في أذهان الزوار الأجانب للمملكة، والذين في مجملهم لا يملكون معلومات دقيقة حول هذا المجال ولا يعرفون خصائص الصقور.
ونوهت إلى جهود نادي الصقور السعودي المؤسسة المتخصصة القائمة على حدث بهذه الضخامة في التنظيم والاحترافية مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ حيث يستقطب الزوار من مختلف دول الخليج العربي، موضحة أن فعالياته تعكس الثقافة السعودية للعالم؛ حيث تمثّل جزءًا من الموروث الثقافي والتراثي والشعبي في المملكة.