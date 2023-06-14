بالتعاون مع "سدايا".."أم القرى" تُنظِّم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة

وتأتي إقامة الملتقى ضمن جهود سدايا في تعزيز التوعية بمجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر الوطنية فيهما عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يتماشى مع ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من اهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المعرفة بها خدمة للبشرية.