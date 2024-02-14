"بيئة عسير" تكرم مواطناً لإنقاذه نسراً مهدداً بالانقراض في "تنومه"

وأوضح مدير فرع الوزارة بعسير المهندس أحمد محمد بن مجثل أن النسر يُعد نوعاً من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وأن تكريم الناشط البيئي "سعد آل مداوي" يعزز دور منظومة البيئة والمياه والزراعة في تشجيع تلك الأعمال البيئية المميزة، والتأكيد على أهمية رفع الوعي والمسؤولية البيئية لدى الفرد والمجتمع، مما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على هذه الأنواع وحمايتها.