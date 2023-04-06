لتعظيم الفائدة من أصول الدولة.. توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار المرافئ البحرية بالشرقية

وتضمّنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك، وتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمرافئ من الناحية التطويرية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب استثمار المواقع المتفق عليها لمدة زمنية يتم تحديدها وفق طبيعة كل موقع بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير المواقع، وإعداد الدراسة اللازمة لكل للمشروع، وتحديد طبيعة العلاقة بين جميع الأطراف، والقيام كذلك بعملية تسويق الفرص الاستثمارية المستهدفة، والتواصل مع المستثمرين المستهدفين بما يتناسب مع متطلبات الفرص.