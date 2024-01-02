"السديس" يختتم زيارته للمسجد النبوي بالتأكيد على أهمية إبراز "رسالة الشؤون الدينية"

من جهته، قدَّر أئمة ومؤذنو المسجد النبوي؛ إطلاق مبادرة زيارة أئمة ومؤذني المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدين أنها مبادرة ليست مستغربة من رئيس الشؤون الدينية؛ لسعيه الدائم للعمل المؤسسي التكاملي، والأخذ بالشورى، وتبني الآراء والمقترحات، وتعظيم رسالة الإمامة والأذان في الحرمين، والتي تعد محورًا ومرتكزًا رئيسًا لرئاسة الشؤون الدينية، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.