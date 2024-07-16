النيابة العامة: إدانة مواطن بالاحتيال المالي عن طريق تحرير شيكات متعذرة الصرف تُقَدر بقرابة 12 مليون ريال

وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية، بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكًا بمبالغ تصل لقرابة (12 مليون ريال سعودي) "اثني عشر مليون ريال سعودي"، محتالًا بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.