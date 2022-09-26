"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عوالق ترابية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وجازان وعسير والرياض والمدينة المنورة ونجران والباحة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والشفا والهدا والعرضيات وبني يزيد، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أضم والسيل الكبير والطائف وعشيرة وميسان والجموم وثول وخليص ورابغ وعسفان وهدى الشام والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة ورهاط ومدركة وجدة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والدلم والخرج العاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الأفلاج والسليل والهدار وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.