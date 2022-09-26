"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عوالق ترابية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والشفا والهدا والعرضيات وبني يزيد، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أضم والسيل الكبير والطائف وعشيرة وميسان والجموم وثول وخليص ورابغ وعسفان وهدى الشام والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة ورهاط ومدركة وجدة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.