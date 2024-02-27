"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح على الجوف والشمالية والشرقية وضبابٌ بتلك المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولَ أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، ولا يُستبعَد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.