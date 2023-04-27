"أمانة الطائف" ترفع 3 آلاف طن أتربة جرفتها الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية

أزاحت طواقم العمل الميدانية المجهزة بأمانة الطائف أكثر من 3000 طن من الأتربة التي جرفتها السيول إلى داخل الأحياء السكنية وشوارع المدينة خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وفي التفاصيل، وضعت الأمانة كافة إمكانياتها البشرية والآلية لاحتواء آثار الأمطار والسيول، ضمن خطتها الميدانية لمواجهة الحالات المطرية، وانتشرت طواقم العمل في الميدان، وبحمد الله ساهمت الفرق الميدانية المدعومة بفرق الطوارئ وصهاريج نزح المياه والمضخات المتنقلة بالتدخل السريع ومعالجة التجمعات المائية.
وتابع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي المواقع التي باشرتها الفرق الميدانية وأوضاع الأحياء والشوارع الداخلية وجهود تجفيف تجمعات المياه، وتعمل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة أي ملاحظات.
وكثفت فرق الاستكشاف التابعة للأمانة أعمال الرش والمتابعة لمواقع تجمعات المياه، وجهزت الفرق والمشرفين الميدانيين لأعمال المكافحة لتغطية المواقع المتأثرة ومعالجتها وقائياً بمبيدات ذات الأثر الباقي، ومحاصرة بؤر توالد وتكاثر البعوض والحشرات الطائرة مثل بدرومات المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل وكافة المواقع الرطبة.
من جهة أخرى، سجلت الأمانة إنجاز ومعالجة شبه كاملة وبنسبة 99% للبلاغات والشكاوى التي وردت للأمانة عبر رقم البلاغات أو منصة (بلدي) وتطبيق (صور وأرسل)، وتعمل فرق العمل الميدانية المجهزة على معالجة ومباشرة أي بلاغات جديدة لمنع أي تداعيات للأمطار والسيول بأنحاء المحافظة.