"أمانة الطائف" ترفع 3 آلاف طن أتربة جرفتها الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية

وفي التفاصيل، وضعت الأمانة كافة إمكانياتها البشرية والآلية لاحتواء آثار الأمطار والسيول، ضمن خطتها الميدانية لمواجهة الحالات المطرية، وانتشرت طواقم العمل في الميدان، وبحمد الله ساهمت الفرق الميدانية المدعومة بفرق الطوارئ وصهاريج نزح المياه والمضخات المتنقلة بالتدخل السريع ومعالجة التجمعات المائية.