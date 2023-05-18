"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والرياض والقصيم والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية).