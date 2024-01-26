المدينة المنورة.. "الأمانة" تكثّف جولاتها للتحقّق من جودة المواد في مشاريعها

كثّفت فرق أمانة منطقة المدينة المنوّرة، جولاتها الميدانية للتحقّق من جودة المواد في المشاريع التي تنفّذها، حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف على ٢٠٠ عيّنة، منها: ٧٣ عيّنة تربة و٤٥ عيّنة إسفلت و٨٢ عيّنة خرسانة، إضافة إلى إجراء 808 اختبارات، منها ٢٩٢ اختبار تربة، و٢٤٦ اختبار خرسانة، و270 على الإسفلت.