المدينة المنورة.. "الأمانة" تكثّف جولاتها للتحقّق من جودة المواد في مشاريعها

كثّفت فرق أمانة منطقة المدينة المنوّرة، جولاتها الميدانية للتحقّق من جودة المواد في المشاريع التي تنفّذها، حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف على ٢٠٠ عيّنة، منها: ٧٣ عيّنة تربة و٤٥ عيّنة إسفلت و٨٢ عيّنة خرسانة، إضافة إلى إجراء 808 اختبارات، منها ٢٩٢ اختبار تربة، و٢٤٦ اختبار خرسانة، و270 على الإسفلت.
وفي جهود أمانة المدينة المنوّرة في سلامة وصيانة الطرق قامت الفرق الميدانية للأمانة في الأسبوع الثاني من شهر رجب بصيانة ٦٢,٩٥٠ متراً طولياً من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة ٥,٩٧٩ متراً مربعاً من الحفر والهبوطات، وإزالة عددٍ من العوائق والمطبات المخالفة.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنوّرة، تواصل جولاتها المستمرة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.