موظف بصحة الطائف: شكوتُ مستشفى تأخَّرَ في تشخيص حالة والدتي فنقلوني للعمل به.. و"الثقفي" يرد

أبدى موظف بصحة الطائف، استياءه من تأخر مجمع الملك فيصل في التعامل مع حالة والدته؛ مما تسبب في إصابتها بجلطة منعتها من الحركة والكلام؛ في حين رد المتحدث باسم "صحة الطائف" بالإنابة؛ أن التعامل مع الحالة تم وفق العرف الطبي، والحالة لم تكن تستدعي التنويم.
وفي التفاصيل التي رواها ابن المريضة؛ أن والدته أصيبت بوعكة صحية مفاجئة، اضطر حينها ابنها الذي يعمل في صحة الطائف إلى نقلها إلى مجمع الملك فيصل، والذي بدوره أخرج والدته بعد الكشف عليها؛ ليعود بها إلى المنزل، في ظل استمرار الآلام.
وبعد 4 أيام أفاد الابن بأنه تم إعادة الوالدة للمستشفى مرة أخرى، واتضح حينها في الزيارة الثانية أن والدته أصيبت بجلطة، وتسببت في شلل الحركة، حينها قام بالتواصل ورفع شكوى ضد المستشفى إلى مركز "937"، والذي بدوره تجاوب معه، ليتفاجأ عند وصوله إلى مقر عمله بمستشفى الأطفال، بنقله إلى ذات المستشفى المتقدم ضده بشكوى، دون معرفة الأسباب.
وتابع: تم نقل والدتي "فاطمة الحارثي" إلى مجمع الملك فيصل الطبي مساء الجمعة بتاريخ 18/ 11/ 2022م، وبعد الكشف عليها وعمل الأشعة؛ أفاد الطبيب بأن حالة والدتي طيبة ولا تعاني من جلطة، ورفض استدعاء استشاري المخ والأعصاب؛ بحجة أن الوالدة بخير، وسوف يتم إخراجها من المستشفى.. وبالفعل تم إخراجها في نفس اليوم الذي دخلت، وتم رفض تنويمها بداعي أنها لا تحتاج للتنويم.
وتابع: بعد أربعة أيام من خروجها من المستشفى لم تتحسن حالتها، وتم نقلها إلى المستشفى نفسه في يوم الأربعاء الموافق 23/ 11/ 2022م عن طريق الهلال الأحمر، وبعد عمل أشعة للدماغ أفاد طبيب المخ والأعصاب بعد مشاهدة الأشعة السابقة والأشعة الجديدة، بأن لديها جلطة من الأشعة السابقة -من دخولها للمرة الأولى- وتم تنويمها لمدة خمسة أيام، وبعد ذلك تم إخراجها وهي لا تتكلم ولا تستوعب من حولها، وتم تركيب أنبوب للتغذية، ونُقلت للمنزل عن طريق الإسعاف.
وتابع: بعد خمسة أيام من صراع أمي مع الألم والخطأ الطبي، ورفع شكوى ضد المجمع الطبي إلى مركز الصحة ٩٣٧، وعند عودتي للعمل؛ تفاجأت بوجود زيارة لمدير الشؤون الصحية بالطائف في مقر عملي، وتم نقلي من إدارة تجربة المريض بمستشفى الأطفال، إلى مجمع الملك فيصل (وهو ذات المستشفى الذي تقدمتُ ضده بشكوى)؛ متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى نقله، وعلاقة الشكوى وربطها بنقله.
من جانبه أوضح متحدث صحة الطائف بالإنابة وليد الثقفي في تصريح لـ"سبق"، بأنه تم استقبال الحالة وتقييمها من مناوب الباطنة والجراحة حسب العرف الطبي، وتم عمل الأشعة المقطعية لها، وأوضحت عدم وجود أي جلطات حديثه؛ وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرار الطبي بعدم التنويم لعدم وجود ما يستدعي ذلك.
وأضاف الثقفي: بعد ٤ أيام تم استقبال الحالة مرة أخرى بعد قدومها عن طريق الهلال الأحمر بوجود أعراض مختلفة عن المرة السابقة وتم تقديم العلاج المناسب، أما المضاعفات المذكورة فمتوقع وجودها بعد الإصابة بالجلطات الدماغية، وتم تقديم الخدمة حسب العرف الطبي.
وتابع: فيما يخص نقل ابنها الذي يعمل في مستشفى الأطفال إلى مجمع الملك فيصل، فإن النقل كان بناء على الاحتياج ولمصلحة العمل، ولم يكن كما يعتقد زميلنا أنها مرتبطة بالشكوى التي تقدم بها.