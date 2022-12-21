موظف بصحة الطائف: شكوتُ مستشفى تأخَّرَ في تشخيص حالة والدتي فنقلوني للعمل به.. و"الثقفي" يرد

وتابع: بعد أربعة أيام من خروجها من المستشفى لم تتحسن حالتها، وتم نقلها إلى المستشفى نفسه في يوم الأربعاء الموافق 23/ 11/ 2022م عن طريق الهلال الأحمر، وبعد عمل أشعة للدماغ أفاد طبيب المخ والأعصاب بعد مشاهدة الأشعة السابقة والأشعة الجديدة، بأن لديها جلطة من الأشعة السابقة -من دخولها للمرة الأولى- وتم تنويمها لمدة خمسة أيام، وبعد ذلك تم إخراجها وهي لا تتكلم ولا تستوعب من حولها، وتم تركيب أنبوب للتغذية، ونُقلت للمنزل عن طريق الإسعاف.