أكثر من 30 مليون مصلٍّ ومعتمر يؤدون عباداتهم بالحرم بالربع الأول من 1444هـ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أعداد قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين بلغوا أكثر من 30 مليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام خلال الربع الأول من العام الحالي 1444هـ وسط منظومة متطورة من الخدمات تسير بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأدى القاصدون عباداتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها المملكة لهم، ضمن مساعي الرئاسة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، سائلين الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم جليل للحرمين الشريفين.