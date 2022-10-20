أكثر من 30 مليون مصلٍّ ومعتمر يؤدون عباداتهم بالحرم بالربع الأول من 1444هـ

وأدى القاصدون عباداتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها المملكة لهم، ضمن مساعي الرئاسة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، سائلين الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم جليل للحرمين الشريفين.