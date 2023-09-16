"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 85 طن سلال غذائية في البنجاب بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 85 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة بهاولنقر بإقليم البنجاب المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.300 فرد؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م والمنفذ على أربع مراحل.
وتشهد المرحلة الثانية توزيع 32.400 سلة غذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023م.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلال غذائية بمراحله الأربعة، وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجرامًا، تشمل المواد الغذائية الأساسية؛ فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًّا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تُقَدّمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.
من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، واستفاد خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس 2023م، 106 أفراد.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 30 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 21 مستفيدًا، وعيادة الأمراض الباطنية 45 مستفيدًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف شخص واحد.
وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 71 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ105 مستفيدين؛ فيما جرى ضخ 18.000 لتر من المياه الصالحة للشرب.