إنفاذاً لتوجيهات الملك.. أمير الجوف يوجه بإنجاز أعمال لجان العفو عن السجناء بالمنطقة
وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وتضمن توجيه الأمير مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، كما وجّه الإدارة المختصة بالإمارة بمتابعة سير أعمال وإجراءات اللجان، لضمان سرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي وتطبيق التعليمات بكل دقة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في لمّ شمل السجناء بذويهم.
وأكد أمير الجوف، أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولمّ شملهم بأسرهم.