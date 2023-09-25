هيئة الاتصالات تُصدِر وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددًا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، وتوفر الخدمات الراديوية البحرية خدمات أساسية في القطاع البحري مثل الاتصالات، والملاحة البحرية، والسلامة والاستغاثة.