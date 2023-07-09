"تقنيات الواقع الافتراضي في الحرم".. تجربة فريدة تُثري الزوار والقاصدين

ولفت "المسعودي" إلى أن هذه التجربة تُعد تَحَولًا نوعيًّا في عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية.. وعَدّ التجربة إضافة رائعة للخدمات التي يقدّمها المسجد الحرام لقاصديه التي تُمَكّنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة تصب في تطوير الخدمات والتقنيات المتوفرة في المسجد الحرام.