"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، تبوك، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل.