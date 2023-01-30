33 مئوية.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. و"طريف والقريات" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 مئوية، وجدة 32، وجازان 31 درجة، والقنفذة وينبع 30 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ7 درجات مئوية، تليها أبها 8 درجات، والباحة وعرعر 9 مئوية، وكل الرياض والدمام وتبوك والدوادمي ووادي الدواسر والطائف والأحساء والخرج والمجمعة 10 مئوية.
وسجلت أبها والباحة ونجران وبريدة والطائف وحفر الباطن أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.