33 مئوية.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. و"طريف والقريات" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.